Названо имя "бизнесмена", стрелявшего в полицейского в Киеве. Фото и видео

Злоумышленником, который 2 октября стрелял в полицейского на ул. Григоренко в Киеве, оказался 25-летний Назарий Мельник, который известен тем, что продавал людям "готовый интернет-бизнес".

Как сообщается на официальном сайте столичного управления Нацполиции, правоохранители пришли к мужчине для проведения санкционированного обыска в рамках досудебного расследования по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого правонарушитель закрылся в доме. 28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали. Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка", – говорится в сообщении.

Пистолет, предварительно – травматического действия, изъят.

По информации Департамента киберполиции, задержанный на сайте предлагал организацию Интернет-бизнеса "под ключ". Клиенты платили взносы от 27 до 60 тысяч гривен. Впрочем, получив деньги – злоумышленник исчезал, а взятые на себя обязанности не выполнял.

Предварительно установлено, что от мошеннических действий пострадали более двухсот человек. Сумма ущерба составляет более 8 млн гривен.

По факту ранения полицейского следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Теперь Мельнику придется отвечать не только за мошеннические действия. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

25-летний Назарий Мельник стрелял в полицейского в Киеве Telegram "Киев Оперативный"

Мельник известен тем, что продавал людям "готовый Интернет-бизнес" Telegram "Киев Оперативный"

Пистолет, предварительно – травматического действия, изъят kyiv.npu.gov.ua

Правоохранителя госпитализировали с ранением ноги kyiv.npu.gov.ua

Спецназовцы КОРДа задержали стрелка kyiv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве на Бессарабской площади молодому человеку выстрелы в голову.