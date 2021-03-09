Названа основная версия убийства сотрудницы киберполиции в Киеве

Убийство сотрудницы Департамента киберполиции Святославы Петровой в Киеве произошло на бытовой почве.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на руководство полиции. По данным правоохранителей, давняя подруга женщины неожиданно набросилась на нее, когда они прогуливались поздно вечером.

"Отрабатывали несколько версий, в том числе и профессиональную деятельность. Но окончательная, которая привела к раскрытию, – на бытовой почве", – сказал глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко. Он уточнил, что Петрова не занималась работой, связанной с раскрытием бандитизма или других преступлений, которые могли бы повлечь негативные последствия.

Также в полиции рассказали подробности о том, что произошло вечером между полицейской и ее подругой. Так, поздно вечером Святослава вышла пройтись со своей давней подругой. Они учились в одной школе, жили недалеко. Подруга вдруг резко набросилась на женщину посреди улицы. Сначала она ударила Петрову несколько раз бутылкой по голове, а затем нанесла 50 ножевых ранений.

"Мы смогли по ее показания найти оружие убийства – нож, с которым она нанесла телесные повреждения", – добавил Крищенко.

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