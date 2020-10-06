Вооруженная банда может сесть на 15 лет за нападение на фермера под Киевом

Полиция завершила досудебное расследование по делу разбойного нападения на фермера в Сквирском районе Киевской области в апреле 2020 года. Члены банды установлены и предстанут перед судом.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киевской области 6 октября. Отмечается, что правоохранители собрали доказательную базу о причастности группы злоумышленников к совершению трех преступлений: бандитизма, разбойного нападения и незаконного хранения оружия.

По соответствующим статьям подозреваемым грозит наказание от восьми до 15 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это уже девятая организованная банда, деятельность которой прекратила полиция Киевщины с начала года и в отношении которой досудебное расследование завершено", – сказано в сообщении.

Полиция напомнила, что неизвестные лица в балаклавах, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напали на семью фермера на Киевщине. Нападающие похитили банковские карточки, деньги и ценности.

Потерпевший обратился в полицию почти спустя сутки после инцидента из-за угрозы физической расправой над детьми.

Нападавшими оказались 61-летний организатор преступной банды, житель Волыни, и трое исполнителей, 31-35 летнего возраста, жители разных уголков страны.

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых работники полиции изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки.

Также изъяты два авто с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники, – Land Rover и "запасной" Opel.

Видео задержания подозреваемых:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Городищенском районе Черкасской области полицейские пресекли попытку рейдерского сбора урожая – около 20 человек захватили поле и с помощью комбайнов собирали кукурузу. Злоумышленники стреляли по людям, которые пытались им помешать.