На журналистку NewsOne напали во время панихиды по жертвам Голодомора. Видео

Неизвестный напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес во время панихиды по жертвам Голодомора в Киеве 28 ноября.

Когда журналистка вела репортаж с места событий, к ней подошел парень в маске и выбил из рук микрофон, а также поминальную свечу. Соответствующее видео опубликовано на You-Tube-канале вещателя (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, он толкнул девушку и что-то говорил в это время, а затем ушел.

Товкес заявила, что напишет заявление в полицию. В свою очередь телеканал потребовал от правоохранителей открыть уголовное производство по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК. Также в NewsOne попросили граждан помочь установить личность нападавшего за вознаграждение.

Напомним, что 28 ноября в Украине проходит День памяти жертв голодоморов и репрессий.

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