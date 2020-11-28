На журналистку NewsOne напали во время панихиды по жертвам Голодомора. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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  • Телеканал потребовал от правоохранителей открыть уголовное производство

  • Также тем, кто предоставит данные о нападавшем, пообещали вознаграждение

В Киеве напали на журналистку

Неизвестный напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес во время панихиды по жертвам Голодомора в Киеве 28 ноября.

Когда журналистка вела репортаж с места событий, к ней подошел парень в маске и выбил из рук микрофон, а также поминальную свечу. Соответствующее видео опубликовано на You-Tube-канале вещателя (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

У журналистки NewsOne выбили микрофон.

Кроме того, он толкнул девушку и что-то говорил в это время, а затем ушел.

Нападавший что-то кричал.

Товкес заявила, что напишет заявление в полицию. В свою очередь телеканал потребовал от правоохранителей открыть уголовное производство по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК. Также в NewsOne попросили граждан помочь установить личность нападавшего за вознаграждение.

Нападавший толкал журналистку NewsOne.

Напомним, что 28 ноября в Украине проходит День памяти жертв голодоморов и репрессий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове двое неизвестных напали на главного редактора издания "Власна справа" Владимира Цымбалюка. Его избили кирпичом.

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