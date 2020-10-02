На ж/д вокзале в Киеве произошел конфликт со стрельбой. Видео

В пятницу, 2 октября, около 11:00 на железнодорожном вокзале в Киеве произошел конфликт со стрельбой.

Как сообщается на официальном сайте столичного управления Национальной полиции, предварительно установлено, что у одного из киосков на вокзале находилась группа из трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пострадавшая получила незначительное повреждение нижней конечности, при этом от помощи врачей отказалась. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Сейчас все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Киеве на бульваре Дружбы народов возле гостиницы "Дружба" произошел конфликт со стрельбой с участием активистов Нацкорпуса и ветеранов полка "Азов" с одной стороны и членов организации "Патриоты – за жизнь" – с другой.