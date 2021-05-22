На трассе под Киевом в ДТП погиб военный. Фото

На Киевщине возле села Путровка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В 25 км от столицы на трассе в сторону Одессы столкнулись Mercedes C-Class и Chevrolet Lacetti, водитель последнего погиб мгновенно.

По предварительной информации, жертвой аварии стал военнослужащий, сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua". Известно, что мужчина, который был за рулем Chevrolet, совершал разворот и не заметил Mercedes, двигавшийся навстречу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Столкновение произошло на скорости около 100 км/час, удар пришелся в боковую часть Chevrolet. Автомобиль отбросило на 30 метров.

Водитель и пассажир Mercedes получили травмы, их госпитализировали в медучреждение для оказания необходимой помощи. На месте происшествия работали полиция и спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Калушском районе Ивано-Франковской области водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением, и авто упало с моста в реку. В ДТП погибли двое человек и еще один пострадал.