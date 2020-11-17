На трассе Киев-Чоп авто влетело в фуру: трое погибших

На участке автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Свитын Житомирского района, около 7:30 17 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Житомирской области, водитель Skoda Fabia, 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 42-летнего киевлянина.

В результате столкновения погибли три человека: водитель легковушки и двое его пассажиров, личности которых устанавливается.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Житомирского районного отделения полиции.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Одессой произошло смертельное ДТП: двое погибших и трое раненых.