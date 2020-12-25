На трассе Киев-Харьков на полной скорости перевернулась автоцистерна: момент попал на видео

В пятницу, 25 декабря, на трассе Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась автоцистерна.

Движение несколько часов было заблокировано. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, на месте происшествия работали спасатели, медики и полицейские. Пока не сообщается, что именно перевозила автоцистерна.

Отметим, что объезд в момент ДТП осуществлялся по встречной полосе.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства происшествия.

Также в пресс-службе полиции попросили всех водителей соблюдать правила дорожного движения и жестов регулировщика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Киевщине произошло лобовое столкновение грузовиков. В результате ДТП есть погибший.