В Киеве мужчина пытался застрелиться в подъезде дома: подробности ЧП

Obozrevatel Криминал 10:48, 27.10.2020 Обновлено: 11:34, 27.10.2020

В Деснянском районе Киева 27 октября около 9:00 в подъезде жилого дома пытался застрелиться мужчина.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, предварительно – он выстрелил себе в голову из пистолета.

Сотрудники полиции, которые работают на месте происшествия, отказываются давать комментарии, но сообщили, что мужчина выжил и его увезли в больницу.

Мужчина пытался покончить с собой в подъезде.
ЧП случилось в подъезде многоэтажки
Место ЧП
На место происшествия приехала полиция
ЧП случилось в жилом доме

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве поймали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Деснянском районе.

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