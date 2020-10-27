В Киеве нашли застреленным мужчину в подъезде дома

Obozrevatel
Obozrevatel
Криминал
10,5 т.

  • По предварительной версии, мужчина выстрелил себе в голову из пистолета

  • Предсмертной записки на месте ЧП не обнаружили

На месте происшествия работает полиция

В Деснянском районе Киева 27 октября около 9:00 в подъезде жилого дома нашли застреленным мужчину.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, личность погибшего пока не установлена.

"Сейчас на месте происшествия работает полиция и устанавливает все детали. Предварительно – мужчина покончил с собой, выстрелив в голову из пистолета. Предсмертную записку пока не обнаружили", – рассказал инсайдер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве поймали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Деснянском районе.

УкраинаКиевсамоубийствополиция