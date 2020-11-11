На Одесской трассе произошло смертельное ДТП, авто сгорели дотла. Фото 18+

Поздно вечером во вторник, 10 ноября, в Васильковском районе Киевской области произошло лобовое ДТП с последующим воспламенением.

В результате столкновения на Одесской трассе погибли два человека, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте происшествия работали спецслужбы. О причинах аварии не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе во вторник, 10 ноября, на проспекте Небесной Сотни авто влетело в людей на остановке. Четыре человека пострадали. Очевидцы сообщили, что машина на большой скорости врезалась в остановку общественного транспорта в районе "Ситицентра"