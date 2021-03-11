В Киеве на "Новой почте" произошло разбойное нападение: детали происшествия

В Дарницком районе Киева в отделении "Новой почты" мужчина, угрожая ножом, забрал посылку и скрылся.

Как стало известно OBOZREVATEL, разбойное нападение произошло в отделении №239 на ул. Тростянецкой 9 марта. По словам источника, поводом для агрессии преступника стало то, что сотрудники "Новой почты" заметили его мошеннические действия.

"В отделение за посылкой пришел мужчина. Он осмотрел содержимое и отказался забирать и, соответственно, оплачивать стоимость мобильного телефона. Однако операторы отделения заметили, что человек подменил телефон", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Он также добавил, что на требование сотрудников "НП" вернуть новый Meizu (стоимостью около 3 тыс. грн), мужчина отреагировал "своеобразно": достал из куртки нож и пригрозив им беспрепятственно скрылся.

Правоохранителям удалось быстро установить и задержать подозреваемого, тем более что он оформил посылку на свое имя. Преступником оказался 36-летний киевлянин, который жил в этом же районе. Выяснилось, что мужчина неоднократно судим.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.187 (Разбойное нападение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве преступники стали чаще совершать налеты на финансовые учреждения и магазины. А по всей Украине мошенники под видом врачей и полицейских отбирают все сбережения своих жертв.