На Киевщине женщина во время застолья ударом ножа убила сожителя

В селе Корнеевка Броварского района женщина во время ссоры ударом ножа в сердце убила своего сожителя. Конфликт возник во время застолья.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, несмотря на усилия врачей 46-летний мужчина скончался в больнице (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Местный житель вместе с 37-летней сожительницей и товарищами употребляли спиртные напитки.

"Между сожителями произошла ссора, во время которой женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар мужчине. Злоумышленницу задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, с правом внесения залога", – отметили в полиции.

Напомним, 7 мая в Святошинском управлении полиции Киева обнаружили мертвой женщину, которая возможно совершила кражу в супермаркете. Умершей была 49-летняя уроженка Луганской области. Она находилась в комнате для задержанных сама.

У женщины не было постоянного места жительства и ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Жалоб на здоровье от нее не поступало.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Белая Церковь Киевской области 29 апреля на территории заброшенного предприятия нашли тело 17-летнего подростка, которого разыскивали несколько дней.