Под Киевом задержали подсудимого, который сбежал из психбольницы

В Ирпене Киевской области нашли подсудимого, который сбежал из психиатрической больницы Глевахи. На принудительное лечение его направили по решению суда.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, 31-летнего беглеца обнаружили в заброшенном доме. Поиски продолжались около суток.

Отметим, что в Глевахе расположена Киевская городская психоневрологическая больница № 3.

В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что мужчине инкриминируют кражу с проникновением в жилье.

Напомним, в селе Корнеевка Броварского района женщина во время ссоры ударом ножа в сердце убила своего сожителя. Конфликт возник во время застолья.

7 мая в Святошинском управлении полиции Киева обнаружили мертвой женщину, которая, возможно, совершила кражу в супермаркете. Умершей была 49-летняя уроженка Луганской области. Она находилась в комнате для задержанных сама.

В городе Белая Церковь Киевской области 29 апреля на территории заброшенного предприятия нашли тело 17-летнего подростка, которого разыскивали несколько дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одном из сел Белоцерковского района Киевской области 33-летний местный житель покончил с собой повесившись на дверной ручке. Тело погибшего нашла соседка.