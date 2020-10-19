На Киевщине задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы

Под Киевом правоохранители задержали 26-летнего неместного жителя, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

Сообщение о преступлении на днях поступило от жительницы Вышгородского района. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Киевщины.

Отмечается, что вероятным злоумышленником оказался уроженец Хмельнитчины, который приехал в столичную область на заработки. Было установлено, что с несовершеннолетней он познакомился еще летом этого года.

"Несколько дней назад мужчина пришел в гости к школьнице. Они вместе употребляли слабоалкогольные напитки, после чего злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием девушки для удовлетворения своих половых потребностей", – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления, при этом в рамках досудебного расследования по делу назначен ряд экспертиз. Меру пресечения для задержанного выберет суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева водитель такси изнасиловал и избил клиентку, которую забрал у ночного клуба. Это случилось утром 18 октября.