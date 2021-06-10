На Киевщине в СИЗО пытались передать коноплю в чайных пакетиках. Фото

В Белой Церкви Киевской области правоохранители пресекли попытки передать коноплю в изолятор временного содержания. Наркотики были спрятаны в чайные пакетики и бутылку с шампунем.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Запрещенные вещества изъяты и направлены на экспертизу.

В первом случае, "чай в пакетиках" среди продуктов питания пыталась передать местная жительница 7 июня. Через пару дней, 9 июня, правоохранители обнаружили и изъяли наркотики, которые были спрятаны в бутылке с шампунем.

По фактам незаконной пересылки наркотических средств открыты два уголовных производства. В случае если вина злоумышленников будет доказана им грозит до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, ране в Святошинском районе Киева у 25-летнего уроженца Донецкой области нашли полкилограмма веществ, похожих на наркотические. "Дурман" парень спрятал в пакетах со сладостями. На "черном рынке" стоимость изъятого может достичь почти 200 тысяч гривен.

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