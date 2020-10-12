На Киевщине в ДТП попала мать с близнецами: женщина погибла

Obozrevatel Криминал 10:40, 12.10.2020 Обновлено: 11:21, 12.10.2020

В Макаровском районе Киевской области, на 37 километре автодороги Киев – Чоп, 11 октября около 18:00 произошла смертельная авария.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, житель Ривненской области, управляя автомобилем Opel, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Subaru.

"В результате ДТП погибла пассажир Subaru, 42-летняя жительница Киева, а ее двух 8-летних сыновей-близнецов госпитализировали", – уточнил он.

По данным собеседника, водители автомобилей серьезных травм не получили.

ДТП произошло неподалеку села Березовка
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В аварии погибла женщина, ее детей госпитализировали
В аварии столкнулись Opel и Subaru

Детали ДТП устанавливаются, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Сарненском районе Ривненской области 14-летний парень, катая своих сверстников на машине, попал в ДТП.

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