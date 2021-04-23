На Киевщине у иностранца украли бриллиант стоимостью $400 тыс.

Правоохранители задержали четырех участников преступной группы, которые похитили у иностранца бриллиант стоимостью 400 тысяч долларов в Обуховском районе Киевщины.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, к совершению преступления были причастны жители Киева и Хмельницкой области (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В январе четверо неизвестных в масках на авто Skoda остановили машину, в которой находился иностранец, разбили окна, связали его, и, угрожая оружием, забрали его с собой.

Как выяснилось, водитель машины по просьбе товарища иностранца договорился о продаже бриллианта на территории Украины. В столице он встретился с людьми, которые должны были помочь в оценке камня и дальнейшей продажи. Но напавшие преступники завладели драгоценностью", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно задержали организатора банды и активных участников – жителей Киева и Хмельницкой области. А 20 апреля, еще двух грабителей.

Во время обысков полицейские нашли и изъяли взрывное устройство и более 1 кг взрывчатки – пластида.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении разбоя, похищении человека и бандитизме.

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