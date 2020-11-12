На Киевщине Toyota спровоцировала смертельное ДТП и скрылась

В Белой Церкви Киевской области 11 ноября, около 16:30, Toyota Avalon выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем ВАЗ, который от удара вылетел на тротуар и сбил 65-летнюю женщину.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, несмотря на усилия врачей, от полученных травм пешеход скончалась в реанимации.

"Водитель японского авто скрылся с места аварии, но его задержали через несколько часов в порядке статьи 208 КПК Украины", – уточнил собеседник.

Кроме того, в ДТП травмы получила 20-летняя пассажирка ВАЗ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что водитель элитного внедорожника Porsche Cayenne записывает на видео, как постоянно нарушает правила дорожного движения, а ролики выкладывает в сеть.