На Киевщине школьницы могли наглотаться таблеток из-за челленджа в соцсети: ювенал дал совет родителям

По факту отравления таблетками двух учениц 7-го класса лицея "Гармония" в Боярке на Киевщине начато уголовное производство. Дело квалифицировали как доведение несовершеннолетних до самоубийства.

По версии следствия, девочки увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток и решили опробовать это на себе, сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Каждая из них употребила по 40 таблеток "Дротаверина". 13-летняя школьница скончалась, ее 12-летняя подруга находится в состоянии средней тяжести. Предварительно, причиной смерти девочки стала остановка сердца, произошедшая из-за резкого понижения артериального давления. На данный момент продолжается расследование.

Правоохранители отмечают, что во избежание таких ситуаций родители должны уделять больше внимания своим детям. Об этом написал также инспектор одесской ювенальной полиции Дмитрий Ревун на своей странице в Facebook. Он рассказал о том, что из-за подобных челленджей в социальной сети TikTok по всему миру страдают и гибнут несовершеннолетние.

"В рамках опасного челленджа пользователи соцсети в больших дозах пьют лекарство, чтобы вызвать галлюцинации. Видео с соответствующим хештегом в TikTok набрали больше 5,5 миллионов просмотров", – написал полицейский.

Ревун призвал всех родителей контролировать своих детей, сделать их пользование интернетом более безопасным и при необходимости установить специальные программы на их гаджеты. Рекомендации на этот счет опубликовали в Facebook-группе "Защита прав детей".

APPLE (iOS)

На планшетах и телефонах можно подключить функцию родительского контроля. Как это сделать – читайте здесь. Возможно также ограничить доступ ребенка к ряду приложений, имеющих рейтинг 18+.

ANDROID

В этой системе возможности родительского контроля шире, можно установить запрет на загрузку определенных файлов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Приложения

Для усиления контроля за ребенком и отслеживания его местоположения рекомендуют установить приложения Google family link и Kidslox.

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