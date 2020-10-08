На Киевщине рецидивист выбросил с четвертого этажа своего знакомого

В Белой Церкви Киевской области ранее судимый житель Херсонской области во время ссоры выбросил знакомого из окна четвертого этажа.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, соседи, которые нашли тело мужчины, подумали, что он погиб в результате несчастного случая.

"Сообщение о гибели местного жителя поступило 7 октября около 20:00. При осмотре квартиры было установлено, что на момент гибели мужчина был в квартире не один. В ходе проведенных розыскных мероприятий был задержан житель Херсонщины, ранее судимый за угон автомобиля", – рассказал источник.

Наш собеседник добавил, что по словам задержанного, причиной преступления стал внезапно возникший конфликт между ним и погибшим.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Великобелозерском районе Запорожской области мужчина во время семейной ссоры избил до смерти свою молодую супругу.