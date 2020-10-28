На Киевщине раскрыли массовый подкуп избирателей: платили по 600 грн

В Киевской области злоумышленники через мобильные мессенджеры организовали подкуп избирателей на местных выборах, которые прошли 25 октября.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ региона, подкуп организовали 30-летний киевлянин, сговорившись с 29-летним ранее судимым соратником.

В полиции сообщили, что злоумышленники через мессенджер-канал искали лиц, которые согласились на участие в голосовании. За это они обещали вознаграждение – 600 грн.

Полиция раскрыла массовый подкуп голосов на выборах

"В день голосования злоумышленники организовали незаконный подвоз людей из столицы на избирательные участки города Васильков. Однако осуществить свой преступный умысел они не смогли – правоохранители остановили их вблизи поселка Глеваха", – указано в сообщении.

Во время обыска в авто подозреваемых нашли заметки с указанием избирательных участков и фамилиями конкретных кандидатов, за которых избиратели должны были отдать свой голос.

Также были изъяты: пакет и свертки с порошкообразным веществом, устройство для курения с остатками наркотиков, взрыватели и корпуса гранат.

Злоумышленники направлялись в Васильков

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 160 УКУ, им грозит тюремное заключение до семи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области полиция задержала 35-летнего мужчину, который занимался подкупом избирателей.