На Киевщине раскрыли массовый подкуп избирателей: платили по 600 грн

В Киевской области злоумышленники через мобильные мессенджеры организовали подкуп избирателей на местных выборах, которые прошли 25 октября.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ региона, подкуп организовали 30-летний киевлянин, сговорившись с 29-летним ранее судимым соратником.

В полиции сообщили, что злоумышленники через мессенджер-канал искали лиц, которые согласились на участие в голосовании. За это они обещали вознаграждение – 600 грн.

"В день голосования злоумышленники организовали незаконный своз людей из столицы на избирательные участки города Васильков. Однако осуществить свой преступный умысел они не смогли – правоохранители остановили их вблизи поселка Глеваха", – указано в сообщении.

Во время обыска в авто подозреваемых нашли заметки с указанием избирательных участков и фамилиями конкретных кандидатов, за которых избиратели должны были отдать свой голос.

Также были изъяты: пакет и свертки с порошкообразным веществом, устройство для курения с остатками наркотиков, взрыватели и корпуса гранат.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 160 УКУ, им грозит тюремное заключение до семи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области полиция задержала 35-летнего мужчину, который занимался подкупом избирателей.