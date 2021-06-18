На Киевщине работодатель кулаками забил до смерти подчиненного

В селе Хлепча Фастовского района во время ссоры работодатель кулаками избил до смерти подчиненного. После этого, мужчина сбежал с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, злоумышленника объявили в международный розыск. 62-летний пострадавший работал разнорабочим в одном из дачных домов поселка.

"Между работодателем и рабочим возникла ссора, которая переросла в драку. 46-летний мужчина начал бить подчиненного по голове. Тот от полученных травм скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия. На следующий день тело погибшего нашел сотрудник, который и сообщил об этом в полицию", – рассказали в пресс-службе.

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По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, которое привело к смерти, открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, в ночь на 16 июня в Алешках на Херсонщине неизвестный мужчина открыл стрельбу по компании отдыхающих, а потом случайно смертельно ранил себя.

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