На Киевщине задержали пьяного мужчину, который принес "бомбу" в здание ЖЭКа. Фото

В Белой Церкви Киевской области 9 июня пьяный мужчина зашел в здание местного ЖЭКа и заявил, что у него в сумке бомба. После проверки, взрывоопасных предметов найдено не было.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. "Минером" оказался 37-летний местный житель. После того как появилась информация о данном инциденте, на место происшествие прибыли правоохранители, кинологи и взрывотехники.

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"Полицейские установили личность правонарушителя и доставили его в управление полиции. Им оказался 37-летний местный житель, у которого в организме обнаружили 2,78 промилле алкоголя. Сумку, в которой были личные вещи мужчины, изъяли в качестве вещественного доказательства", – рассказали в пресс-службе.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыто уголовное производство. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, 9 июня в Киеве полностью перекрывали движение на мосту Метро из-за подозрительного предмета. После проверки правоохранители взрывоопасных предметов не обнаружили. В кульке оказались перепутанные провода, телефон и аккумулятор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 мая к правоохранителям поступило сообщение о минировании торговых центров и станций метро в Киеве. Сообщение оказалось ложным.