На Киевщине пропала мать с 6-месячной дочкой и 3-летним сыном. Фото и приметы

В селе Страхолесье Киевской области пропала 22-летняя Надежда Онис с малолетними детьми: Максимом Онис (3 года) и Софией Богачовой (6 месяцев).

Как сообщается на странице Нацполиции области в Facebook, Иванковским отделением устанавливается их местонахождение.

"Женщина вместе с детьми 23 ноября около 15:00 вышла по месту жительства своих родственников (ул. Ватутина, с. Страхолесье) и до сих пор их местонахождение не известно. На связь с родными не выходит. Разыскиваемые могут быть вместе с человеком по имени Александр в возрасте 30-33 лет", – отмечается в сообщении.

Приметы матери: рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, прямые, длинные, глаза карие. Была одета в синюю куртка до колен, черные брюки, кожаные ботинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Светильня Броварского района Киевской области исчезли 24-летняя мама Алина Созанская и двое ее маленьких детей – пятилетняя Анастасия, двухлетний Михаил. Впоследствии их нашли.