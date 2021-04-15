На Киевщине пропал 2-летний мальчик: в поисках приняли участие несколько тысяч волонтеров

В поисках 2-летнего Богдана Униченко, который исчез 14 апреля в селе Раговка Киевской области, приняли участие несколько тысяч волонтеров.

Как сообщают в общем чате неравнодушных людей, примерное количество вызвавшихся граждан оценивается в 3 тысячи (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На данный момент поиски пропавшего ребенка продолжаются.

Напомним, Богдан Униченко исчез из двора дома,.

Мать заметила отсутствие мальчика около 16:00. До 21:00 она пыталась найти его сама, но это было безуспешным. После этого она обратилась к правоохранителям.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, ребенка начали искать в близлежащих селах. Он уточнил, что задействована аэроразведка и были привлечены волонтеры.

"Мать сообщила об исчезновении ребенка около 21:00. Поиски шли всю ночь и по состоянию на утро продолжаются. Мы максимально задействовали все службы ГУНП в Киевской области, на месте работают Нацгвардия, ГСЧС. Уже проверили заброшенные здания и колодцы", – рассказал Небытов.

Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин на своей странице в соцсети сообщил, что к поискам ребенка подключили ЄС-225 Super Puma.

При этом радиус территории, на которой ищут ребенка расширили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области 8 апреля собака Нацгвардии обнаружила пропавшего второклассника Матвея. Мальчика искали более 15 часов.