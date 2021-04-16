На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Фото

Возле поселка Бородянка Киевской области 15 апреля произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Peugeot.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС Киевщины, в результате аварии один человек погиб, а еще двое получили травмы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Для того, чтобы извлечь пострадавших из искореженного Peugeot, спасатели применили специнструмент.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установят правоохранители.

Отметим, в Яготине Киевской области 8 апреля произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ, в результате которого пострадали двое детей.

Под Киевом на Броварской окружной дороге 9 апреля перевернулся грузовик DAF CF, который перевозил жидкий кислород. Возле города Белая Церковь Киевской области 13 апреля произошло ДТП с участием легковушки и бензовоза.

В Вышгороде Киевской области мужчина, который предъявил удостоверение помощника депутата, устроил ДТП и пытался скрыться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Ксаверовка Киевской области в 14 апреля на автодороге Киев – Одесса грузовик Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста.