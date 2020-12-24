На Киевщине произошло лобовое столкновение грузовиков: есть погибший

В Белоцерковском районе Киевской области 24 декабря около 5:00 столкнулись грузовики DAF и Mercedes.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, авария произошла на 88 км автодороги Киев – Одесса, вблизи села Шкаровка (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

По предварительной информации, DAF во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.

"В результате ДТП водитель DAF погиб на месте, а владельца Mercedes с тяжелыми травмами госпитализировали", – уточнили в полиции.

Обстоятельства и детали аварии будут устанавливаться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на трассе Киев – Чоп произошло ДТП с участие пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб и один получил тяжелые травмы.