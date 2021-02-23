На Киевщине произошло ДТП с участием пяти авто. Фото и видео 18+

Вблизи села Залесье Броварского района, во вторник, 23 февраля, на 40 километре автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием 5 автомобилей.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, предварительно, на месте происшествия погибли двое человек (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Якобы, легковой автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, из-за чего произошла авария", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе патрульной полиции Киевской области уточнили, что на место ДТП вызваны медики и спасатели.

Отметим, что народные депутаты Украины поддержали в Верховной Раде принятие законопроекта, который предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 21 февраля водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, сбил двух пешеходов.