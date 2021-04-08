На Киевщине произошло ДТП с участием двух ВАЗов: пострадали дети

В Яготине Киевской области в четверг, 8 апреля, произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ, в результате которого пострадали двое детей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины, обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

Предварительно, 20-летний водитель ВАЗ 2101 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ВАЗ 21099.

В результате ДТП, пострадали водитель и пассажиры "копейки", среди которых были 7-летняя девочка и 11-летний мальчик.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. В Печерском районе Киева 3 марта на бульваре Леси Украинки произошло ДТП с участием автомобиля Audi и внедорожника Mercedes.

Возле города Березань Киевской области 31 марта произошло ДТП при участии трех грузовых автомобилей Daf, Man и Scania.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области рядом с Международным аэропортом "Борисполь" автомобиль Honda Accord выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом.