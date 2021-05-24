На Киевщине произошла драка между школьницами: подробности конфликта

В Белой Церкви Киевской области конфликт между тремя несовершеннолетними девочками закончился дракой. Детали происшествия устанавливают правоохранители.

На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, что две девушки во время общения наносили удары рукой по лицу и голове третьей школьнице, при этом общаясь с ней нецензурно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, якобы причиной конфликта стало то, что 13-летняя девушка, которую били, перед этим оскорбила своих оппоненток.

"На следующий день, пострадавшая собрала свою компанию и встретилась с одной из обидчиц – произошла еще одна драка", – уточнил наш собеседник.

Напомним, в Печерском районе Киева парень из окна многоэтажного дома выстрелил из ружья в сторону здания воинской части 2260 Национальной гвардии Украины. В этот момент там находились военнослужащие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Новодружеск на Луганщине на территории школы 12-летний мальчик набросился на подростка с ножом во время конфликта. 13-летний пострадавший попал в больницу.