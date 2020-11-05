На Киевщине прогремел взрыв в магазине, есть пострадавшие

В Белой Церкви Киевской области 4 ноября в результате взрыва в магазине строительных материалов пострадало двое работников торговой точки.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, пострадавшие были доставлены в больницу с термическими ожогами.

"Место взрыва осмотрели работники газовой службы и сообщили, что помещение не газифицировано. Предварительная причина происшествия – сгущение паров лакокрасочных изделий, находившихся в складском помещении магазина. Полицейские изъяли с места происшествия пожарный мусор и другие вещественные доказательства", – отметили там.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области в ночь с 4 на 5 ноября неизвестные злоумышленники повредили памятник Небесной Сотне.