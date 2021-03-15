На Киевщине продавщица магазина отбилась от грабителя, сбежать ему не дали очевидцы. Фото

В Василькове мужчина, вооруженный осколком от бутылки, попытался ограбить магазин.

Грабитель угрожал продавщице и требовал деньги из кассы, но, получив отпор, намеревался сбежать. Его задержали задержали очевидцы, сообщается на сайте ГУНП Киевщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Злоумышленник приставил к шее 40-летней женщины часть разбитой стекляной бутылки. Пытаясь защитить себя от нападения, продавщица всячески отбивалась от нападавшего. В итоге, злоумышленник попытался убежать, но ему помешали очевидцы", – уточнили правоохранители.

Полиция задержала мужчину. Им оказался 41-летний житель Сумской области.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 187 (разбой) УК. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении подозрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области мужчины пытался ограбить ювелирный магазин при помощи стамески и стеклореза.