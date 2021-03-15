На Киевщине продавщица магазина отбилась от грабителя, сбежать ему не дали очевидцы. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
4,2 т.
На Киевщине продавщица магазина отбилась от грабителя, сбежать ему не дали очевидцы. Фото

В Василькове мужчина, вооруженный осколком от бутылки, попытался ограбить магазин.

Грабитель угрожал продавщице и требовал деньги из кассы, но, получив отпор, намеревался сбежать. Его задержали задержали очевидцы, сообщается на сайте ГУНП Киевщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мужчина намеревался ограбить магазин.

"Злоумышленник приставил к шее 40-летней женщины часть разбитой стекляной бутылки. Пытаясь защитить себя от нападения, продавщица всячески отбивалась от нападавшего. В итоге, злоумышленник попытался убежать, но ему помешали очевидцы", – уточнили правоохранители.

Нападение произошло в Василькове.

Полиция задержала мужчину. Им оказался 41-летний житель Сумской области.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 187 (разбой) УК. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении подозрения.

Он угрожал продавщице осколком бутылки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области мужчины пытался ограбить ювелирный магазин при помощи стамески и стеклореза.

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