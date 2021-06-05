На Киевщине пожар в доме унес жизнь ребенка. Фото

Ночью в субботу, 5 июня, в городе Сквира Киевской области произошел пожар в жилом доме на улице Шолом-Алейхема. Вследствие чрезвычайного происшествия погиб ребенок 2008 года рождения.

Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 1:00. На место происшествия прибыли спасатели из дежурного караула, которые установили, что загорелось двухэтажное здание, сообщили в пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Работники ГСЧС локализовали пожар в 1:52, а полностью потушили огонь в 2:52. Во время ликвидации возгорания в 2:26 они нашли тело погибшего мальчика.

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На месте работали три единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, в селе Чайки Киевской области в пятницу, 4 июня, пожарные спасли двух 11-летних детей. Огонь возник в квартире на площади в 40 квадратных метров.

Несовершеннолетних эвакуировали с использованием специальных дыхательных аппаратов, их жизни ничто не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в райцентре Червоноградского района на северо-западе Львовщины полностью сгорел пассажирский автобус марки Karosa. За последние две недели это уже второй подобный случай с этим видом транспорта в регионе.