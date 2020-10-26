На Киевщине полиция задержала мужчину за подкуп избирателей

В городе Васильков Киевской области полиция задержала 35-летнего мужчину, который занимался подкупом избирателей. В частности, молодой человек обещал гражданам денежное вознаграждение за их голос в пользу определенного кандидата в депутаты.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области, следователи Васильковского отдела полиции по процессуальному руководству местной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по части 2 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины.

"На автомобиле Chevrolet мужчина привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток в депутаты. Стоимость одного голоса стоила 200 гривен. Однако, было одно условие – избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень. 35-летний нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги", – рассказали правоохранители.

У подозреваемого в подкупе избирателей в Василькове изъяли средства. Пресс-служба ГУ НП в Киевской области

По данному факту проводится досудебное расследование. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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