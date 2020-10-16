На Киевщине поймали водителя с почти смертельной дозой алкоголя в крови

На Киевщине в Борисполе патрульные поймали водителя мопеда с почти смертельной дозой алкоголя в крови.

Мужчина двигался по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" без шлема и номерного знака, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Во время проверки документов инспекторы заметили у 35-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей он прошел осмотр с помощью прибора Drager.

"Результат ошеломил патрульных – более 5,0 промилле алкоголя в крови. Это почти смертельная доза. Возникает вопрос: как водитель в таком состоянии сел за руль транспортного средства?" – говорится в сообщении полиции.

На водителя составили административный протокол по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения).

Мопед передали другому водителю, который имеет соответствующую категорию на право управления.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Новые Петровцы под Киевом обнаженный по пояс мужчина устроил ДТП за рулем Audi. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться при задержании.