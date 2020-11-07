На Киевщине похитили и пытали местного предпринимателя, требуя 2 млн долл

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области задержали вооруженных нападающих, которые похитили частного предпринимателя, пытали и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в субботу, 7 ноября. Отмечается, что среди злоумышленников было четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевщины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители отметили, что о похищении 27-летнего мужчины сообщила в полицию его жена. Злоумышленники похитили его утром, возле собственного дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Как выяснилось, неизвестные вывезли потерпевшего в лес. Там они привязали его к дереву и пытали, требуя долг в сумме 2 млн долларов США. Также нападающие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч иностранной валюты.

Мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.

По факту похищения человека и разбойном нападении следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по части 2 статьи 146 ( "Незаконное лишение свободы или похищение человека") и части 4 статьи 187 "(Разбой") Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след похитителей. Двоих из них оперативники задержали на территории Киевской области. Ими оказались 29-ти и 49-летний мужчины.

При проведении обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили и изъяли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также изъяты автомобили, на которых передвигались злоумышленники.

Сейчас старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщается о подозрении в совершенных преступлениях. Суд избрал ему меру пресечения – содержания под стражей без права внесения залога.

Решается вопрос об уведомление о подозрении младшему подельнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах неизвестные якобы похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса. Впрочем позже оказалось, что это были учения.