На Киевщине похитили и пытали местного предпринимателя, требуя 2 млн долл

Ольга Липич
Ольга Липич
Криминал
3,0 т.

  • Злоумышленниками оказались 29-ти и 49-ти летние жители Киевщины

  • Они выкрали предпринимателя, вывезли его в лес и пытали

  • Также нападающие сняли с электронного кошелька бизнесмена 20 тысяч иностранной валюты

На Киевщине похитили и пытали местного предпринимателя, требуя 2 млн долл

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области задержали вооруженных нападающих, которые похитили частного предпринимателя, пытали и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в субботу, 7 ноября. Отмечается, что среди злоумышленников было четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевщины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители отметили, что о похищении 27-летнего мужчины сообщила в полицию его жена. Злоумышленники похитили его утром, возле собственного дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Мужчин задержали в Киевской области

Как выяснилось, неизвестные вывезли потерпевшего в лес. Там они привязали его к дереву и пытали, требуя долг в сумме 2 млн долларов США. Также нападающие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч иностранной валюты.

Мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.

Как выяснилось, неизвестные вывезли потерпевшего в лес и пытали его

По факту похищения человека и разбойном нападении следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по части 2 статьи 146 ( "Незаконное лишение свободы или похищение человека") и части 4 статьи 187 "(Разбой") Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след похитителей. Двоих из них оперативники задержали на территории Киевской области. Ими оказались 29-ти и 49-летний мужчины.

При проведении обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили и изъяли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также изъяты автомобили, на которых передвигались злоумышленники.

Правоохранители провели обыски
Во время обысков нашли арсенал оружия
Во время обысков нашли арсенал оружия

Сейчас старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщается о подозрении в совершенных преступлениях. Суд избрал ему меру пресечения – содержания под стражей без права внесения залога.

Решается вопрос об уведомление о подозрении младшему подельнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах неизвестные якобы похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса. Впрочем позже оказалось, что это были учения.

УкраинаКиевКриминалНациональная полиция Украины