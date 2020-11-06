На Киевщине спасли подростка из заброшенного дома: он ранен

В Белой Церкви Киевской области 5 ноября полиция и спасатели освободили 14-летнего подростка, который пробил ногу гвоздем в заброшенном доме.

Как сообщили в пресс-службе полиции, первым на помощь парню пришел полицейский, который возвращался вечером домой.

"Правоохранитель услышал крик школьника, который, как оказалось, пришел в здание из любопытства и случайно наступил на большой гвоздь, выступавший из деревянной балки. От сильной боли он не смог выбраться самостоятельно", – рассказали там.

Спасатели оперативно помогли парню и передали его врачам, жизни школьника ничего не угрожает.

Информированный источник рассказал OBOZREVATEL, что родителей подростка 6 ноября пригласили в полицию.

"Будет установлено, где они находились в этот момент и почему не следили за сыном. По результатам беседы примут решение относительно привлечения или не привлечения их к административной ответственности по статье 184 (невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка) КУоАП", – рассказал источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области 4 ноября в результате взрыва в магазине строительных материалов пострадали двое работников торговой точки.