На Киевщине подросток изнасиловал 13-летнюю девочку

В селе Козлов Киевской области в ночь с 31 декабря на 1 января подросток изнасиловал 13-летнюю девочку.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, злоумышленник ранее имел проблемы с законом.

В полиции Киевской области уточнили, что, отпраздновав Новый год, компания молодых людей, среди которых была и потерпевшая, решили пойти в местный клуб.

"По дороге 17-летний местный парень отвел несовершеннолетнюю в кусты, где ударил по лицу и изнасиловал. Полицейские задержали его по месту жительства. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в пресс-службе.

По факту изнасилования несовершеннолетней открыто уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ривне 14-летний подросток изнасиловал в подъезде 12-летнюю девочку, с которой познакомился в социальной сети Instagram.