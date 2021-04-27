На Киевщине под колесами поезда погиб неизвестный мужчина

В Броварском районе Киевской области во вторник, 27 апреля, около 1:30 под колесами товарного поезда погиб мужчина.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, событие произошло рядом со станцией Трубиж.

"Личность погибшего не установлена – предварительно, мужчина сам бросился под поезд. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство", – рассказал наш собеседник.

Отметим, что с начала года в столице практически ежедневно регистрировали случаи самоубийств. Возраст погибших – от 12 до 90 лет.

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