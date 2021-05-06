На Киевщине патрульные спасли девочку: она сообщила об отравлении неизвестными. Видео

В Белой Церкви Киевской области патрульные помогли 14-летней девочке, которая сообщила, что неизвестные люди ее чем-то напоили.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, подросток рассказала, что находится в автомобиле, но выйти из него не может (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Полицейские, к которым поступило сообщение об отравлении, обнаружили девочку на окраине города возле автозаправочной станции. При появлении правоохранителей она потеряла сознание.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, предварительно, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось. На месте происшествия также было несколько парней.

"Девочка возможно что-то выпила и поэтому не контролировала свои действия. Парни, чтобы она не навредила себе, временно посадили ее в машину. Никого не задерживали, а подростку оказали помощь", – уточнил наш собеседник.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в ночь с 5 на 6 мая на Столичном шоссе легковой автомобиль сбил пешехода и скрылся. На месте происшествия обнаружили зеркало от автомобиля и по коду, который был на нем, установили, что к ДТП может быть причастен Renault Logan белого цвета.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правоохранители задержали группировку, которая, возможно, причастна к угонам элитных автомобилей на территории Украины.