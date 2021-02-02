На Киевщине от отравления угарным газом погибла целая семья

В городе Буча на Киевщине, в понедельник, 1 февраля, в результате отравления угарным газом погибла семья из трех человек. Среди жертв – ребенок 2017 года рождения.

О трагедии сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Погибшие проживали на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Причиной чрезвычайного происшествия, по данным спасателей, стала неисправность системы вентиляции газового котла в доме умершей семьи.

Напомним, случаи отравления угарным газом целых семей в Украине не редкость. Например, 12 января из-за этого погибли 29-летняя мать и ее трехлетний ребенок в селе Ивано-Франково Львовской области.

Подобная трагедия случилась во Львове также в октябре. Там соседи нашли без сознания мать и 16-летнюю дочь, а старшую 18-летнюю дочь – мертвой в ванной комнате. Впрочем газовщики утверждали, что девушка якобы погибла из-за чрезмерного количества пара в ванной, который заблокировал вентиляцию.

А на Виннитчине в октябре от отравления угарным газом погиб пенсионер и двое малолетних детей. Еще одна женщина была без сознания, но ее удалось спасти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября в Киеве 36-летний мужчина якобы намеренно поджег свою квартиру. В результате его родители отравились угарным газом.