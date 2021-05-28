На Киевщине объявили спецоперацию из-за сбежавшего из зала суда иностранца. Фото

В Ирпене из зала суда 28 мая сбежал арестованный уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли. Правоохранители проводят спецоперацию по поимке мужчины.

Розыск ведется в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах. Об этом сообщается на сайте ГУНП на Киевщине. Также обнародовано фото беглеца (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Отделом полиции №2 Бучанского районного управления полиции разыскивается арестованный Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 года рождения, уроженец Азербайджана, который 28 мая бежал из-под стражи Ирпенского городского суда", – сказано в сообщении.

Правоохранители уточнили приметы мужчины:

на вид 40-45 лет,

рост около 175 см,

среднего телосложения,

был одет в футболку белого цвета и черные штаны.

На поиски злоумышленника ориентированы личный состав и наряды полиции Киевской области.

Также правоохранители призвали граждан, которые владеют информацией о местонахождении гражданина, сообщить по номеру телефона 04597 613 35 или на спецлинию 102.

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