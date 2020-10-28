На Киевщине ночью взорвали банкоматы и украли деньги. Фото

Алексей Титофф Криминал 09:19, 28.10.2020 Обновлено: 09:52, 28.10.2020

В ночь на среду, 28 октября, в Киевской области неизвестные взорвали банкоматы и похитили кассеты с деньгами.

Как сообщает источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, преступление произошло в 02:10 в поселке Боровая Фастовского района.

"Четверо неизвестных в балаклавах с помощью газовоздушной смеси взорвали банкоматы АО "Ощадбанк" и ОАО "Укрсиббанк", которые вмонтированы в фасадную стену продуктового магазина. После чего похитили кассеты с деньгами и скрылись", – говорится в информации.

На данный момент похищенная сумма денег устанавливается, полиция начала расследование.

Злоумышленники взорвали два банкомата
Банкоматы были встроены в стену магазина
Происшествие случилось в поселке Боровая
Взорванная стена магазина
Деньги
Взорванный банкомат
Взорванный банкомат
Деньги раскидало после взрыва

Как сообщал OBOZREVATEL:

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