На Киевщине ночью взорвали банкоматы и украли деньги. Фото
Происшествие случилось в поселке Боровая Фастовского района
Злоумышленники произвели взрыв с помощью газовоздушной смеси
В ночь на среду, 28 октября, в Киевской области неизвестные взорвали банкоматы и похитили кассеты с деньгами.
Как сообщает источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, преступление произошло в 02:10 в поселке Боровая Фастовского района.
"Четверо неизвестных в балаклавах с помощью газовоздушной смеси взорвали банкоматы АО "Ощадбанк" и ОАО "Укрсиббанк", которые вмонтированы в фасадную стену продуктового магазина. После чего похитили кассеты с деньгами и скрылись", – говорится в информации.
На данный момент похищенная сумма денег устанавливается, полиция начала расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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