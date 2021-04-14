На Киевщине преступники взорвали банкомат и похитили более 100 тыс. грн

В селе Катюжанка Киевской области в среду, 14 апреля, неизвестные взорвали банкомат, расположенный возле магазина, и похитили более 100 тыс. грн.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, событие произошло около 3:00 (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"По одной из версий, злоумышленники добрались до кассет с деньгами, после того как закачали в банкомат газ и подорвали его. Забрав деньги, они скрылись в неизвестном направлении. Точная сумма украденого устанавливается", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, поиски грабителей продолжаются.

Отметим, в октябре 2020 года полицейские задержали членов вооруженной банды, которые взрывали банкоматы на территории Украины. Задержание прошло на территории Винницкой и Киевской областей. Злоумышленники подозреваются в совершении четырех подрывов и похищении около миллиона гривен на Винниччине.

24 декабря в Деснянском районе Киева неизвестный подорвал и пытался ограбить терминал самообслуживания в одном из отделений ПриватБанка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области 1 апреля неизвестные взломали банкомат и похитили кассеты с деньгами.