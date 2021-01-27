На Киевщине нашли тело рыбака, которого искали два дня. Фото и видео

Спасатели 27 января нашли тело 59-летнего рыбака, который исчез 25 числа в акватории реки Малый Супий в селе Дзюбовка Яготинского района.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Киевской области, с заявлением о пропаже мужчины обратилась его супруга (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Автомобиль пропавшего рыбака нашли на берегу реки между селами Дзюбовка и Черкасовка. Телефон не отвечал. С помощью квадрокоптера на льду обнаружили личные вещи рыбаки. Потом работали специалисты водолазной группы", – уточнили спасатели

Отметим, что в Украине в последние дни фиксируют случаи гибели людей, которые выходят на лед.

Так, 24 января в Черкасской области в акватории реки Днепр (в 250 метрах от берега), провалились под лед двое мужчин и ребенок 2010 рождения. Спасатели обследовали более километра береговой линии. 25 января водолазы подняли на поверхность тела трех погибших.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 31 декабря, в Кременчуге Полтавской области двое детей провалилось под лед и утонули.