На Киевщине нашли тело подростка: подробности трагедии

В городе Белая Церковь Киевской области 29 апреля нашли тело 17-летнего подростка, которого несколько дней разыскивали правоохранители.

Как сообщили на странице "Розшук дітей ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ Київстар" в Facebook, парень 27 апреля ушел из дома и не вернулся.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, предварительно, парень покончил жизнь самоубийством.

"Его тело нашли на территории заброшенного предприятия в Белой Церкви. Причины и обстоятельства смерти установят правоохранители", – рассказал наш собеседник.

Напомним, с начала года в столице практически ежедневно регистрировали случаи самоубийств. Возраст погибших – от 12 до 90 лет. В Святошинском районе Киева 15 марта онкобольной мужчина упал с 10 этажа дома на улице Ирпенской, 63а.

В Соломенском районе Киева во вторник, 16 марта, из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В Дарницком районе Киева 16 марта парень погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома. В Деснянском районе Киева 31 марта с балкона 10 этажа дома, расположенного на улице Лисковской, выпала девушка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в здании Госрезерва нашли тело мужчины с перерезанным горлом.