На Киевщине над школьником поиздевались на глазах учителя: ребенка уронили головой о пол. Видео

В Ирпене Киевской области старшеклассники поиздевались над учеником младших классов на глазах у учителя физкультуры, уронив мальчика головой о пол.

Инцидент произошел в учебном заведении №12. Преподавателя обвинили в том, что он таким образом решил наказать школьника за то, что тот выключил свет в спортзале, сообщает "Погляд" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах видно, что старшеклассники раскачали школьника на руках и уронили головой о пол.

Сам учитель отрицает, что пытался наказать кого-либо. "Я подошел (к старшеклассникам) и говорю: "Ребята, отпустите". У одного из них вырвалась рука, не специально. И ребенок упал на пол головой внизу", – сказал он.

При этом преподавателя отстранили от работы. В Управлении образования и науки Ирпенского горсовета заявили, что уже создана комиссия для расследования инцидента.

Пострадавший сейчас чувствует себя хорошо и уже ходит в школу.

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